رئاسة البرلمان تعقد اجتماعاً موسَّعاً مع رؤساء الكتل النيابية

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الاجتماع ناقش الموضوعات وجدول أعمال جلسات المجلس للفصل التشريعي الجديد، والقوانين الموجودة لدى اللجان الدائمة للعمل على إقرارها".كما ناقش الاجتماع، وفق البيان، "عدداً من الموضوعات التي تخص عمل المجلس، والتأكيد على ضرورة تعزيز الدور الرقابي للمجلس ولجانه".