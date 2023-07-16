السوداني ينهي زيارة سوريا ويعود إلى العراق

عاد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، العاصمة السورية دمشق، عائداً إلى العراق.

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "غادر العاصمة السورية دمشق، عائداً إلى العراق، وكان في توديعه الرئيس السوري بشار الأسد".



وكان السوداني قد وصل في وقت سابق من اليوم، إلى العاصمة دمشق، في زيارة رسمية بحث خلالها مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.