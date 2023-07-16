السوداني يصل بغداد بعد إتمام زيارة سوريا

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، عاد إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية للجمهورية العربية السورية استغرقت ساعات".وبحسب البيان، أجرى السوداني، خلال الزيارة "مباحثات موسّعة مع الرئيس السوري، بشار الأسد، والمسؤولين السوريين، تخصّ تطوير العلاقات بين البلدين والتنسيق بشأن عدد من القضايا المشتركة".