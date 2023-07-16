الاعرجي وآل صادق يبحثان تأمين الحدود العراقية الإيرانية

بحث مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي مع السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، تأمين الحدود العراقية الإيرانية.



وقال مكتب الاعرجي في بيان، إن "الجانبين بحثا في بغداد تأمين الحدود ومتابعة اللجان الفنية المشتركة بين البلدين".

وأضاف البيان أن الاعرجي وآل صادق "اكدا استمرار التعاون في هذا المجال بما يصب في صالح الشعبين العراقي والايراني".