البرلمان يتم القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين ويرفع جلسته

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب قرر رفع جلسته إلى يوم غد الثلاثاء".وخلال الجلسة، أنهى مجلس النواب، وفق البيان، "القراءة الاولى لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني". وكذلك "القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإرهاب".وأشارت الدائرة الإعلامية، إلى إنهاء "القراءة الأولى لمشروع قانون كلية طيران الجيش".وأنهى البرلمان أيضاً القراءة الأولى لـ"مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، بحضور 171 نائباً، ثم تحولت الجلسة في وقت لاحق إلى رئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبد الله.