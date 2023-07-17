العراق وفلسطين يبحثان استضافة اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في بغداد

وذكر المكتب الإعلامي لوزير العدل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "شواني أجرى, اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفلسطيني محمد الشلايده، وتم بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها".وأكد شواني، بحسب البيان، على "أهمية عمق العلاقات التاريخية العراقية – الفلسطينية ودعم قضيتهم المصيرية, وأن وزارة العدل استكملت اجراءات توقيع اتفاقية تبادل المحكومين والتنسيق والتعاون في المجالات العدلية والقانونية بين الطرفين ".وأضاف البيان، ان " الجانبين بحثا استضافة العراق لاجتماع الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب, والذي من المقرر ان يعقد في منتصف شهر أكتوبر من العام الحالي حسب طلب العراق المقدم لجامعة الدول العربية".من جهته ثمن وزير العدل الفلسطيني "موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية, مؤكدا استعداد وزارته للتعاون في المجالات العدلية والقانونية بين البلدين".