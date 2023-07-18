السوداني يستقبل هيئة الحج ويبارك إحرازها المرتبة الأولى بين البعثات

السومرية نيوز – سياسة



بارك رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، لهيئة الحج العراقية، إحزار المرتبة الأولى بين بعثات الحج، فيما أكد أن الحكومة مستمرة في السعي نحو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات





وبحسب البيان، بارك السوداني الهيئة وملاكاتها، بحصولهم على "المرتبة الأولى بين بعثات الحج لدول العالم الإسلامي لهذا العام"، وعدّها "دليلاً مضافاً على الرعاية والاهتمام التي توليها الحكومة لجميع حجاج بيت الله الحرام من المواطنين العراقيين، وتكريس الجهود لخدمتهم وإكرام أدائهم للشعيرة المقدّسة".



وأكد رئيس الوزراء، أن "الحكومة مستمرة في السعي نحو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات، وهذا يقع في صلب التزامها وأهداف برنامجها الحكومي". وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير أن "استقبل رئيس هيئة الحج والعمرة وملاكها المتقدم"، مهنئاً إياهم بـ"إتمام موسم الحج لهذا العام وعودة جميع قوافل الحجاج العراقيين".وبحسب البيان، بارك السوداني الهيئة وملاكاتها، بحصولهم على "المرتبة الأولى بين بعثات الحج لدول العالم الإسلامي لهذا العام"، وعدّها "دليلاً مضافاً على الرعاية والاهتمام التي توليها الحكومة لجميع حجاج بيت الله الحرام من المواطنين العراقيين، وتكريس الجهود لخدمتهم وإكرام أدائهم للشعيرة المقدّسة".وأكد رئيس الوزراء، أن "الحكومة مستمرة في السعي نحو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات، وهذا يقع في صلب التزامها وأهداف برنامجها الحكومي".

واشاد السوداني بـ"الجهد المميز الذي بذلته بعثة الحج العراقية في الديار المقدسة والخدمات المتكاملة التي قدمتها للحجاج والذي توج بفوز البعثة العراقية كأفضل بعثة حج إسلامية متفوقة بذلك على جميع الدول المعروفة بمدى بتميزها طوال السنين الماضية".

من جهته، أكد رئيس هيئة الحج، سامي المسعودي، ان "نجاح بعثة الحج العراقية جاء بتضافر جميع الجهود ابتداءً من الدعم الكبير الذي تلقته من لدن رئيس الوزراء وحرصه على سلامة وراحة الحجاج العراقيين، وكذلك جهود كوادر البعثة التي سهرت من أجل خدمة ضيوف الله".



واشار المسعودي الى ان" الحاج العراقي برهن للعالم الإسلامي مدى ثقافته من خلال التزامه بقوانين وتعليمات المملكة العربية السعودية وحرصه على انجاح الموسم من دون منغصات عقائدية او سياسية".







