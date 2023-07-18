البرلمان يرجئ انعقاد جلسته نصف ساعة

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " مجلس أجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني".وتتضمن جلسة مجلس النواب، المقرر انعقادها، اليوم الثلاثاء، التصويت على ستة مشاريع قوانين، أبرزها قانون المساعدة القانونية.ادناه الجدول: ـ