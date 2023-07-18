رئيس مجلس القضاء يبحث مع وفد دار الافتاء التعاون المشترك

وقال اعلام مجلس القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل اليوم، وفد دار الافتاء العراقية برئاسة مهدي الصميدعي مفتي الجمهورية".واضاف انه "تم بحث عدد من القضايا التي تتعلق بتعزيز التعاون بين القضاء ودار الافتاء في القضايا الشرعية والاجتماعية".