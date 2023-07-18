برئاسة الحلبوسي.. مجلس النواب يعقد جلسته الـ 3 من الفصل التشريعي الثاني

السومرية نيوز – سياسة



عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 18 تموز/يوليو 2023، جلسته رقم (3) للـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثانية الفصـــل التشريعـــي الثاني برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (3) للـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثانية الفصـــل التشريعـــي الثاني".

كما صوت مجلس النواب، على إضافة فقرة على جدول أعماله (التصويت على تعديل قانون الاستبدال رقم 6 لسنة 2006)، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، صوت مجلس النواب، على التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم 6 لسنة 2006.

ويوم الاحد، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن جدول أعمال البرلمان لجلسة اليوم الثلاثاء 18 تموز/يوليو 2023.



*ادناه جدول الأعمال: