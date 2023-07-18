البرلمان يرفع جلسته إلى يوم الخميس المقبل

وشهدت جلسة اليوم، تصويت البرلمان على اضافة فقرة على جدول اعماله (التصويت على تعديل قانون الاستبدال رقم 6 لسنة 2006)، وجرى التصويت على هذا التعديل.كما صوت مجلس النواب، على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة. فيما انهى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (٤٧) لسنة ۱۹۹۰.بالإضافة إلى ذلك، أنهى البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة لدخول بين العراق وحكومة قبرص.وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته رقم (3) للـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثانية الفصـــل التشريعـــي الثاني برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.