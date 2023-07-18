العزم: شعارنا إقرار العفو العام وانصاف المظلوم وعدم التسامح مع الإرهاب

وذكر التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "حرصه على العمل بجدية ومتابعة مستمرة وحثيثة لكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وفي مقدمة هذه الملفات ذات الاهتمام الكبير هو قانون العفو العام الذي دعا مجلس الوزراء هذا اليوم الى اعداد مسودة له لغرض مناقشاها وإقرارها".وأضاف ان "العمل على تحقيق انجاز ملموس خير ألف مرة من الزوابع الإعلامية التي تتصاعد من هنا وهناك ولا تورث الا التوترات والمشاكل، وقد حرصنا على انصاف الأبرياء وعملنا على اخراجهم من السجون بقدر حرصنا على القصاص من الإرهابيين والمجرمين الذين عاثوا في الأرض فسادا وافسادا".وتابع: "شعارنا في مهمة إقرار قانون العفو العام وانصاف المظلوم وعدم التسامح بتاتاً مع الإرهاب".