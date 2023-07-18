تابعوا بعد قليل.. المالكي ضيف بالمختزل على السومرية

تبث قناة السومرية الفضائية بعد قليل حلقة جديدة من برنامج "بالمختزل" ضيفها رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وبرنامج " بالمختزل" هو برنامج حواري يهتم ويراقب ويتحرى بالشؤون السياسية والاجتماعية العراقية، يتناول الملفات الهامة المتعلقة بالأوضاع السياسية والمهام الحكومية وتداعياتها على الدولة العراقية والمجتمع ويبحث عن إجاباتها أو تشخيص حالاتها والأخطاء، مستعينا في ذلك بالضيوف المعنيين مسؤولين وسياسيين وباحثين ونشطاء داخل المجتمع، من تقديم الإعلامي سامر جواد.