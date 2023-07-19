الحلبوسي والخزعلي يثمِّنان جهود بعثة الحج وفوزها بجائزة "لبيتم"

السومرية نيوز – سياسة



عبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء 19 تموز/يوليو 2023، عن تقديره العالي للجهود التي بذلتها بعثة الحج العراقية، لجعل العراق في مقدمة الدول الإسلامية من حيث الخدمات والتنظيم لضيوف الرحمن.







وعبَّر الحلبوسي، عن تقديره العالي للجهود التي بذلتها بعثة الحج العراقية، لجعل العراق في مقدمة الدول الإسلامية من حيث الخدمات والتنظيم لضيوف الرحمن، مباركاً للهيئة وملاكاتها فوز البعثة بجائزة (لبيتم) لأفضل بعثة حج حاصلة على أعلى نسبة في المعايير والمواصفات المطروحة لهذا الموسم، وفقا للبيان. وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل رئيسَ الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي وملاكها المتقدم، مهنئاً بنجاح موسم الحج وعودة جميع الحجاج العراقيين.وعبَّر الحلبوسي، عن تقديره العالي للجهود التي بذلتها بعثة الحج العراقية، لجعل العراق في مقدمة الدول الإسلامية من حيث الخدمات والتنظيم لضيوف الرحمن، مباركاً للهيئة وملاكاتها فوز البعثة بجائزة (لبيتم) لأفضل بعثة حج حاصلة على أعلى نسبة في المعايير والمواصفات المطروحة لهذا الموسم، وفقا للبيان.

كما زار الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، المقر العام لهيئة الحج والعمرة في بغداد إلتقى خلالها برئيس الهيئة الشيخ سامي المسعودي وكادر الهيئة.



وقدم الخزعلي خلال الزيارة تهانيه وتبريكاته بمناسبة حصول الهيئة على المركز الأول بين الهيئات في العالم.



وبين بأن "الفرق كان واضحاً بين هذا الموسم عن ما قبله وان الخدمة والمجهود الذي بذلتموه فيه ثواب أخروي ورفع اسم العراق عالياً".



من جهته قدّم رئيس الهيئة الشيخ سامي المسعودي شرحاً وافياً عن آلية عمل الهيئة خلال هذا الموسم وآلية التنظيم الذي نفذوه لإنجاح مراسم وشعائر الحج، وأن الحاج العراقي أثبت خلال مواسم الحج أنه يتصف بالوعي والإلتزام التام بالأنظمة والقوانين والضوابط الشرعية بما يحقق أداء مميز لشعائر الحج.