البرلمان يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة



السومرية نيوز – سياسة



اعلن مجلس النواب، اليوم الخميس، تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "البرلمان أجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني".



ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم، ست فقرات.



الجدول ادناه