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المندلاوي يدعو الحكومة العراقية لبدء إجراءات قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد

سياسة

2023-07-20 | 07:17
المندلاوي يدعو الحكومة العراقية لبدء إجراءات قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد
2,704 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

أعرب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الخميس، عن استهجانه بتعمد الحكومة السويدية تكرار السماح بأنتهاك حرمة القرآن الكريم وكذلك تدنيس العلم العراق بلد الانبياء والاوصياء والتعايش الديني على مر العصور.

وقال المندلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "ندعو الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الخارجية إلى السير بإجراءات قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة السويد، التي استهانت بكل معايير الانسانية واحترام الاديان ومعتقدات الانسان والاديان السماوية، وكذلك هو اصرار من قبلها على استفزاز واضح واستهانة كبير لمشاعر ملايين المسلمين في عموم بلدان العالم".

وطالب المندلاوي جميع الدول الإسلامية، بـ"التوحد بوجه هذه الهجمة التي تحاول بث التفرقة بين الاديان واستفزاز مشاعر المواطنين وإيقاع الفرقة والبغضاء بين البشرية عبر افعال لا تمت للديمقراطية او حرية التعبير بصلة، بقدر ما تكون جرائم يجب ان يكون للحكومات موقفها الجاد حيالها واعتبارها تتنافى مع قيم التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي والقيم الديمقراطية".

ورحب النائب الأول بـ"اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار التصدي للكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، وهو قرار اعتبرته عدة دول يعرض حرية التعبير للخطر".

وأكد المندلاوي، "َضرورة واعتبار مثل هذه لأعمال (تحريضا على الكراهية والعنصرية، وتعيق الجهود الدولية الرامية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف والإرهاب، وتقوض الاحترام المتبادل بين الشعوب والدول)".


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