العراق يقرر طرد السفيرة السويدية ويستدعي القائم بالأعمال في ستوكهولم

السومرية نيوز – سياسة



وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم.





كما طالب السوداني، بـ"سحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم". وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الاراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي".كما طالب السوداني، بـ"سحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم".

وبعد ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، انه "تم التوجيه بسحب سفارة العراق في السويد وإبلاغ السفيرة السويدية بمغادرة العراق".



وفي وقت سابق من اليوم، أقدم المتطرف "سلوان موميكا" بتمزيق القرآن مع العلم العراقي مجدداً أمام السفارة العراقية في العاصمة ستوكولهم.