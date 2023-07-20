حزب تقدم يعلن دعمه للإجراءات الحكومية الخاصة بشأن السويد

وقال الحزب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "نعبر عن غضبنا ورفضنا القاطع لما جرى هذا اليوم من حماية وترخيص السلطات السويدية لعملية الإهانة العلنية والمتعمدة للمصحف الشريف والعلم العراقي".البيان ادناه: