مجلس النواب يفتتح جلسته برئاسة الحلبوسي

افتتح مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقالت الدائرة الإعلامي في مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي يـفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (٤)".



