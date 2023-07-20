مجلس النواب يعبر عن اسفه لما حصل في السويد ويؤيد الاجراءات الحكومية

عبر مجلس النواب، اليوم الخميس، عن اسفه لما حصل امام السفارة العراقية في السويد.

وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز" ان "مجلس النواب العراقي يعبر في بيان له عن اسفه عما حصل اليوم أمام السفارة العراقية في سويد ويؤيد الإجراءات الحكومة".