مجلس النواب يرفع جلسته

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " البرلمان قرر رفع جلسته الى اشعار اخر.وصوت مجلس النواب، في وقت سابق، على مشروع قانون التعديل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (۸) لسنة ٢٠٠٦".وانهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشرية".وانهى مجلس النواب ايضا، القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الموقع في ٢٨ تموز / ١٩٩٤ بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار".كما انهى ايضا، تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي لعام ١٩٦٩ والبروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام ١٩٧٣".وفي وقت سابق، افتتح مجلس النواب، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.