القائم بالأعمال العراقي يغادر السويد (صور)

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "عملاً بتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، وتنفيذاً للإجراءات التي تعمل عليها وزارة الخارجية في هذا الشأن، غادر القائم بالأعمال العراقي مملكة السويد".والخميس، أقدم المدعو سلوان موميكا على تمزيق نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام سفارة بغداد لدى ستوكهولم، في واقعة هي الثانية للشخص نفسه بعد الأولى أواخر يونيو/ حزيران الماضي، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.