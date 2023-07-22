السوداني وعلاوي يؤكدان ضرورة تظافر الجهود لتعزيز الامن والاستقرار

وذكر بيان لمكتب علاوي ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني؛ لبحث تطورات المشهد السياسي في البلاد وضرورة تظافر الجهود لتعزيز الامن والاستقرار".وجدد علاوي، وفق البيان، دعمه لـ"محمد شياع السوداني وحكومته في جهودها بمكافحة الفساد ومساعيها في تقديم افضل الخدمات وتحقيق تطلعات ابناء شعبنا العراقي الكريم".