العراق واليمن يوقعان مذكرة للتشاور السياسي

وقال حسين في مؤتمر صحفي مع نظيره اليمني حضره مراسل السومرية، ان "العلاقات المجتمعية بين العراق واليمن مازالت موجودة وباقية والعراق يدعم أي جهد سياسي يدفع لاستقرار الأوضاع في اليمن".وأضاف ان "العراق مستعد ليكون جزءاً من الحل للمشاكل في المنطقة"، مبينا انه "نطلع لإرسال وفد عراقي إلى اليمن لمتابعة أوضاع الجالية العراقية".ولفت الى ان "العراق يأمل إعادة فتح سفارته بصنعاء"، مشيرا الى ان "الحوار سيؤدي إلى استقرار الوضع الاقتصادي في اليمن".بدوره، قال وزير الخارجية اليمني خلال المؤتمر الصحفي: "لدينا علاقات تاريخية مع العراق وزيارتي مقدمة للارتقاء في العلاقات الثنائية".وأشار الى ان "بغداد أدت دوراً إيجابياً باتفاق الهدنة"، مؤكدا، "وقعنا مذكرة للتشاور السياسي مع العراق".