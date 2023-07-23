الحكيم والعامري يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية وآليات دعم الحكومة

وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "لقاءً مع رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، بحث مستجدات الأوضاع السياسية وآليات دعم الحكومة".وأشار الى "تجديد وتأكيد الدعم لحكومة السوداني"، محملين الجميع "مسؤولية مساندتها في تنفيذ برنامجها الحكومي والخدمي وفقا لأولويات المرحلة".وأكد الحكيم "ضرورة إقرار القوانين من قبل مجلس النواب والتي من شأنها تعزيز الاستقرار في البلاد وتحويله إلى استقرار دائم".