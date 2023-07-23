الحلبوسي: العراق يدعم أمن واستقرار اليمن

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل وزير خارجية جمهورية اليمن أحمد عوض بن مبارك، والوفد المرافق له؛ لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة واليمن، والتعاون المشترك من أجل أمن المنطقة، مؤكداً أن العراق يأمل عودة الاستقرار والأمن في اليمن الشقيق ويدعم كافة الجهود بهذا الصدد".من جهته، أشار وزير الخارجية اليمني إلى أن "زيارته لبغداد تأتي من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها، ناقلاً تحيات رئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد عبد الله البركاني، كما أشاد بالدور الإيجابي للعراق إزاء القضايا الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة".