السوداني وطالباني يبحثان ملف انتخابات برلمان إقليم كردستان

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني استقبل، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني"، مبيناً أن "اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة في البلد، والتأكيد على دعم جميع القوى السياسية لخطوات الحكومة في تنفيذ مقررات برنامجها وأولوياتها الشاملة لجميع العراقيين".وأشار الى "ضرورة الاحتكام للدستور ليكون هو الأساس في حل الإشكالات على الصعيد الوطني، واعتماد الحوار في حل الخلافات السياسية".كما شهد اللقاء التأكيد على "أهمية التوافق لإكمال الاستحقاقات السياسية، ومنها انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، بما يعزز التجربة الديمقراطية، والاستقرار السياسي في مختلف أرجاء البلاد".