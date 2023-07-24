العامري وطالباني يبحثان تطوير العلاقات بين المركز والإقليم واعتماد المشتركات الوطنية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تحالف الفتح في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل رئيس الإتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والوفد المرافق له، إذ بحث الجانبان الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية فضلا عن العلاقة بين المركز والإقليم وأهمية إعتماد المشتركات الوطنية والإحتكام للدستور من أجل حل جميع الإشكاليات العالقة".واكد الجانبان خلال القاء، على "الإستمرار في دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها والمضي بالإصلاحات في مختلف المجالات لتلبية حاجة المواطنين من الخدمات وتحقيق تطلعاتهم".