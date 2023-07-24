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رئيس الجمهورية لممثلي البعثات الدبلوماسية العربية: هناك حملات لجفيف منابع الارهاب

سياسة

2023-07-24 | 08:13
رئيس الجمهورية لممثلي البعثات الدبلوماسية العربية: هناك حملات لجفيف منابع الارهاب
357 مشاهدة

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، خلال استقباله رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدة لدى العراق، ان البلاد في وضح أحسن وهناك حملات لتجفيف منابع الإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان رئيس الجمهورية أكد خلال اللقاء أن "علاقات العراق مع دول الجوار وباقي دول العالم خاصة الإسلامية والشرق الأوسط جيدة، لافتا إلى أن العمل جار على توطيدها، ومعربا عن أمله في الوصول إلى نتائج إيجابية".

وأوضح الرئيس بحسب البيان أن "الوضع في العراق أحسن بكثير الآن، وأن المدن والمحافظات تشهد استقرارا أمنيا، وفي الوقت نفسه هناك حملات لتجفيف منابع الإرهاب".

وبين رئيس الجمهورية أنه "بدون الأمن والاستقرار لا يمكن تنفيذ أي برنامج حكومي، مشيرا في هذا الصدد إلى تركيز اجتماع الرئاسات الذي عقد أمس على أهمية مواصلة ترسيخ الأمن والاستقرار".

وشهد اللقاء أيضا شرحا عن الدواعي الدستورية لسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، والتأكيد على أن المذاهب والديانات على نفس المستوى وهي جزء محترم من المكونات الكريمة للشعب العراقي.

وأشار رشيد إلى أن "العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان جيدة، والعمل جارٍ لإصدار قانون النفط والغاز"، لافتا إلى "أهمية تشجيع الدول الشقيقة والصديقة على الاستثمار في العراق".

بدوره أعرب السفير السوري صطام جدعان الدندح عن "تمنياته بترسيخ الأمن والأمان في العراق، موكدا ضرورة التنسيق والتعاون المشترك".

أما السفير اللبناني علي الحبحاب فقد أكد "أهمية العمل على طمأنة الطوائف في العراق، وشكر رئاسة الجمهورية على هذا النهج".

وأعرب السفير المصري وليد محمد اسماعيل عن "تأييده للإجراءات التي اتخذت في العراق بعد حرق القرآن"، مشيرا إلى "أهمية أمن البعثات الدبلوماسية، حيث أكد الرئيس بهذا الصدد أن "جميع البعثات الدبلوماسية في العراق تحت حمايتنا، وهذا واجبنا ولن نسمح بالمساس بأمن البعثات، وقد جرى محاسبة المتورطين بالاعتداء على السفارة السويدية".

وبشأن حرق المصحف الشريف أكد الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد ان "العراق استنكر الاعتداءات الآثمة على القرآن الكريم وطلب من السلطات السويدية عدم تكرار تلك الأفعال المشينة".
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