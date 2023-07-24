الكشف عن مخرجات اجتماع مالية البرلمان مع محافظ البنك المركزي

وقال الجبوري في حديث لـ السومرية، "تحدثنا مع محافظ البنك المركزي عن الأسباب التي أدت الى وضع القيود على 14 مصرفاً خصوصاً أن هناك رقابة داخلية في البنك المركزي، ويفترض أن تستبق هذه الرقابة خطوات وزارة الخزانة الأمريكية".وأضاف، "كان من المفترض أن يضع البنك المركزي من خلال رقابته وتدقيقه القيود على هذه المصارف وليس الخزانة الأمريكية".وتابع، "هذه المصارف كانت تأخذ مليونين ونصف المليون دولار أسبوعين و140 مليون دولار شهرياً من البنك المركزي"، مردفاً: "هذا الرقم ليس سهلاً ولا يمكن تعويضه لمصارف أخرى لأن لكل مصرف نسبة محددة".وأشار الجبوري، إلى أن "المركزي لجأ الى حلول ليست صحيحة خاصة انه ذهب نحو ادخال شركات الصرافة الى نافذة بيع العملة وهذه طامة كبرى لان المصارف ارصن من شركات الصرافة وبالتالي بيعها للدولار سيعطي للخزانة الأمريكية مبرراً واضحاً لاستهداف حتى البنك المركزي".ويوم الأربعاء الماضي، تم الكشف عن فرض وزارة الخزانة الامريكية، عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً في حملة على تعاملات إيران بالدولار.