رئيس الوزراء الأردني يصل إلى بغداد

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " رئيس الوزراء الأردني، بشر هاني الخصاونة وصل إلى بغداد، على رأس وفد حكومي أردني في زيارة رسمية إلى العراق".وأضاف: "ستُجرى، لرئيس الوزراء الضيف، مراسم استقبال رسمية يتقدمها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".وأشار المكتب الى انه "سيُجري رئيس الوزراء العراقي مباحثات مع رئيس الوزراء الأردني، ضمن الاجتماعات الموسعة للّجنة العراقية الأردنية المشتركة".