بدء المباحثات الرسمية لاجتماعات اللجنة العراقية الأردنية المشتركة

وذكر بيان للمكتب الإعلامية لمجلس الوزراء، ورد لـ السومرية نيوز، أن "المباحثات الرسمية لاجتماعات اللجنة العراقية الأردنية المشتركة بدأت برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس الوزراء الأردني بشر هاني الخصاونة".وعصر اليوم الاثنين، وصل رئيس الوزراء الأردني، بشر هاني الخصاونة إلى بغداد، على رأس وفد حكومي أردني في زيارة رسمية إلى العراق.