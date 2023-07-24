طالباني للمالكي: ينبغي أن يكون الدستور أساساً لحل المشكلات

أكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، الاثنين، ضرورة أن يكون الدستور أساساً لحل المشكلات.

وقال مكتب طالباني في بيان، إن "رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني التقى في بغداد نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وجرى خلال اللقاء الذي حضره رفعت عبد الله مقرر الهيئة العاملة ودرباز كوسرت رسول عضو الهيئة العاملة للمكتب السياسي وسعدي أحمد بيرة عضو المكتب السياسي ونزار آميدي وزير البيئة العراقي، التباحث حول الحوار والتنسيق بين القوى والأطراف السياسية في العراق وإقليم كردستان باتجاه حل جذري للمشكلات، وإنجاح برنامج عمل الحكومة وضمان الرفاهية للمواطنين".

ونقل البيان عن طالباني قوله، بشأن "الحقوق الدستورية لشعب كردستان والحل السياسي للمشكلات"، "ينبغي أن يكون الدستور أساسا لحل المشكلات وتندرج حقوق شعب كردستان في الإطار نفسه".

وأضاف "من شأن الشراكة الحقيقية والرؤى المشتركة لتجاوز التحديات، أن تسرع الخطى نحو بناء مستقبل أكثر استقرارا ورفاهية".