الحكيم بشأن حرق القران: حركة مدروسة تنوي نسف الوئام الدولي

وذكر الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "نعرب عن شديد استنكارنا وإدانتنا لسماح الدنمارك بتكرار ذات الفعلة الشنيعة التي أرتكبت في السويد على أراضيها حينما سمحت لمجموعة متطرفة مناهضة للإسلام والمسلمين بإحراق نسخة من المصحف الشريف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في العاصمة كوبنهاغن".وأضاف أن "الإمعان والإصرار من قبل بعض الدول التي كانت توصف سابقا بالمسالمة والديمقراطية على انتهاك مقدسات الأديان السماوية في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية لا سيما الميثاق الأممي الذي يحظر ازدراء الأديان والمعتقدات، لا ينم إلا عن حركة مدروسة متطرفة تنوي نسف الوئام الدولي وإشاعة الكراهية بين الشعوب، ما يتطلب الحذر من أجنداتها المريبة".وحث الحكيم مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية وجميع الفعاليات الدينية والسياسية في العالم على "اتخاذ مواقف صارمة إزاء هذه الانتهاكات التي تستفز مشاعر ملياري مسلم، وبالطرق السلمية التي تتناسب وتعاليم القرآن الكريم".