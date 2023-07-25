الحكيم بشأن حرق القران: حركة مدروسة تنوي نسف الوئام الدولي

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
آدم وجميلة
من
01:50 AM
الى
02:40 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بالصور.. هكذا تستعد النجف لإقامة "المشاعل الحسينية"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-462624-638258620538658365.jpg
الحكيم بشأن حرق القران: حركة مدروسة تنوي نسف الوئام الدولي
سياسة
2023-07-25 | 02:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
204 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
أدان رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، تكرار حادثة حرق القرآن الكريم والعلم العراقي في الدنمارك، فيما أكد أن هذا الفعل ينم عن حركة مدروسة متطرفة تنوي نسف الوئام الدولي وإشاعة الكراهية بين الشعوب.
وذكر الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "نعرب عن شديد استنكارنا وإدانتنا لسماح الدنمارك بتكرار ذات الفعلة الشنيعة التي أرتكبت في السويد على أراضيها حينما سمحت لمجموعة متطرفة مناهضة للإسلام والمسلمين بإحراق نسخة من المصحف الشريف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في العاصمة كوبنهاغن".
وأضاف أن "الإمعان والإصرار من قبل بعض الدول التي كانت توصف سابقا بالمسالمة والديمقراطية على انتهاك مقدسات الأديان السماوية في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية لا سيما الميثاق الأممي الذي يحظر ازدراء الأديان والمعتقدات، لا ينم إلا عن حركة مدروسة متطرفة تنوي نسف الوئام الدولي وإشاعة الكراهية بين الشعوب، ما يتطلب الحذر من أجنداتها المريبة".
وحث الحكيم مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية وجميع الفعاليات الدينية والسياسية في العالم على "اتخاذ مواقف صارمة إزاء هذه الانتهاكات التي تستفز مشاعر ملياري مسلم، وبالطرق السلمية التي تتناسب وتعاليم القرآن الكريم".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
البنك المركزي العراقي يصدر بياناً بشأن سعر الدولار
اقتصاد
31.41%
11:52 | 2023-07-23
البنك المركزي العراقي يصدر بياناً بشأن سعر الدولار
11:52 | 2023-07-23
السوداني يصدر توجيهاً للبنك المركزي.. هذه تفاصيله
محليات
24.12%
14:21 | 2023-07-23
السوداني يصدر توجيهاً للبنك المركزي.. هذه تفاصيله
14:21 | 2023-07-23
قفزة جديدة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
23.38%
03:30 | 2023-07-24
قفزة جديدة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
03:30 | 2023-07-24
من مكان إحراق المصحف.. عراقيون في السويد يدعمون قرارات الحكومة
دوليات
21.09%
09:34 | 2023-07-23
من مكان إحراق المصحف.. عراقيون في السويد يدعمون قرارات الحكومة
09:34 | 2023-07-23
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
مؤرخي الطف - الحلقة ٦٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-24
Morning Live
مؤرخي الطف - الحلقة ٦٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-24
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٦٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-24
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٦٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-24
خط أحمر
اب اجبر ابنه على المتاجرة بالمخدرات في البصرة - الحلقة ١٣ | الموسم 6
17:00 | 2023-07-23
خط أحمر
اب اجبر ابنه على المتاجرة بالمخدرات في البصرة - الحلقة ١٣ | الموسم 6
17:00 | 2023-07-23
عشرين
الدينار يتأرجح سياسيّاً.. والدولار يتموضع على ساتر الموازي - الحلقة ١٦ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-23
عشرين
الدينار يتأرجح سياسيّاً.. والدولار يتموضع على ساتر الموازي - الحلقة ١٦ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-23
رحال
استعدادات العتبة الحسينية في كربلاء - الحلقة ١٢ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-22
رحال
استعدادات العتبة الحسينية في كربلاء - الحلقة ١٢ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-22
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-22
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-22
Biotic
فرط نشاط الغدة الدرقية - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-21
Biotic
فرط نشاط الغدة الدرقية - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-21
علناً
تداعيات حرق القرآن الكريم - الحلقة ١٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-20
علناً
تداعيات حرق القرآن الكريم - الحلقة ١٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-20
52 دقيقة
التحضيرات لإحياء مراسم عاشوراء - حلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2023-07-19
52 دقيقة
التحضيرات لإحياء مراسم عاشوراء - حلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2023-07-19
الأكثر مشاهدة
Morning Live
مؤرخي الطف - الحلقة ٦٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-24
Morning Live
مؤرخي الطف - الحلقة ٦٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-24
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٦٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-24
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٦٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-24
خط أحمر
اب اجبر ابنه على المتاجرة بالمخدرات في البصرة - الحلقة ١٣ | الموسم 6
17:00 | 2023-07-23
خط أحمر
اب اجبر ابنه على المتاجرة بالمخدرات في البصرة - الحلقة ١٣ | الموسم 6
17:00 | 2023-07-23
عشرين
الدينار يتأرجح سياسيّاً.. والدولار يتموضع على ساتر الموازي - الحلقة ١٦ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-23
عشرين
الدينار يتأرجح سياسيّاً.. والدولار يتموضع على ساتر الموازي - الحلقة ١٦ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-23
لقطات
لو استثمر العراق الغاز لما حصلت ازمة الكهرباء | بعد التحري
13:00 | 2023-07-23
لقطات
لو استثمر العراق الغاز لما حصلت ازمة الكهرباء | بعد التحري
13:00 | 2023-07-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-23
رحال
استعدادات العتبة الحسينية في كربلاء - الحلقة ١٢ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-22
رحال
استعدادات العتبة الحسينية في كربلاء - الحلقة ١٢ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-22
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-22
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-22
Biotic
فرط نشاط الغدة الدرقية - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-21
Biotic
فرط نشاط الغدة الدرقية - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-21
علناً
تداعيات حرق القرآن الكريم - الحلقة ١٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-20
علناً
تداعيات حرق القرآن الكريم - الحلقة ١٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-20
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل سيعود الصدريون الى الساحة السياسية عبر مجالس المحافظات؟
احتمال وارد
احتمال وارد
استبعد
استبعد
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.