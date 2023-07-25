زيدان وطالباني على طاولة واحدة لبحث هذا الملف

السومرية نيوز – سياسة



بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اليوم الثلاثاء 25 تموز/يوليو 2023، دعم تطوير القدرات القانونية للكوادر الوظيفية في مختلف المحاكم لتسهيل انجاز قضايا المواطنين.



وقال اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أستقبل رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وبحث معه دعم تطوير القدرات القانونية للكوادر الوظيفية في مختلف المحاكم لتسهيل انجاز قضايا المواطنين".

كما أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، محافظ واسط محمد جميل المياحي، وبحث معه التعاون بين القضاء في واسط وادارة المحافظة لبناء دور القضاء الجديدة، وفقا للبيان.