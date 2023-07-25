رومانوسكي: شركة "Itron" جاهزة لتحديث شبكة الكهرباء في العراق

وقالت رومانوسكي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "شركة Itron الرائدة عالمياً جاهزة لتحديث شبكة الكهرباء في العراق من خلال تنظيم توزيع الطاقة على المستهلكين العراقيين. التكنولوجيا الأمريكية مثل @ItronInc تستطيع أن تساعد في القضاء على سرقة الكهرباء وخفض انقطاع التيار الكهربائي وتوفير طاقة موثوقة للعراق".

شركة Itron الرائدة عالمياً جاهزة لتحديث شبكة الكهرباء في العراق من خلال تنظيم توزيع الطاقة على المستهلكين العراقيين. التكنولوجيا الأمريكية مثل @ItronInc تستطيع أن تساعد في القضاء على سرقة الكهرباء وخفض انقطاع التيار الكهربائي وتوفير طاقة موثوقة للعراق. pic.twitter.com/z4SR5N8iJV — Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) July 25, 2023