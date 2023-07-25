رئيس الجمهورية: أولوية البرنامج الحكومي في العراق ترسيخ الأمن والاستقرار

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل في قصر بغداد، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية بشر الخصاونة الذي يزور البلاد على رأس وفد رفيع المستوى، مؤكدا "على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المشتركة التي تربط الشعبين العراقي والأردني، وضرورة العمل من أجل الارتقاء بها وتطويرها بما يخدم تطلعات ومصالح البلدين".وأوضح رئيس الجمهورية أن "ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق يحتل أولوية في البرنامج الحكومي، كما أنه يعد عاملا مهما لمستقبل البلد وضرورة مُلحة لاستقرار المنطقة، كما عبّر في هذا السياق عن تفاؤله بالبرنامج الحكومي وتركيزه على أهداف أساسية".وأشاد بـ"الخطط والإدارة الجيدة للموارد المائية، والصحة، وصناعة الأدوية في المملكة الأردنية"، مؤكدا "ضرورة الاستفادة من التجارب والخبرات الأردنية في هذا الشأن".وأشار رشيد إلى أن "العراق يتطلع للمزيد من التنسيق والتعاون الاقتصادي لتعزيز العمل المشترك من أجل استكمال المشروعات المشتركة بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار".بدوره، جدد رئيس الوزراء الأردني دعم "بلاده للعراق في جهوده المتواصلة لتدعيم الأمن والاستقرار"، مؤكدا أن "أمن العراق عامل أساسي لأمن المنطقة".وأعرب رئيس الوزراء عن "شكره وتقديره لرئيس والسيدة الأولى لحضورهما حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني".وأشار إلى "أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون البنّاء في مجالات الطاقة والاقتصاد والصناعة خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين"، مؤكدا أن "العراق والأردن يشتركان في الجهود الرامية لمواجهة الإرهاب، معربا عن تقديره لدور العراق في مواجهة العصابات الإرهابية".واستعرض رئيس الوزراء "مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، كما تطرق إلى التطورات الإيجابية في العراق وما لمسه من عودة الحياة الطبيعية في بغداد خلال تجواله في شوارع العاصمة.".وحضر اللقاء عن الجانب العراقي معالي وزير الداخلية عبد الأمير الشمري فيما حضرها عن الجانب الأردني معالي وزير الداخلية مازن الفراية وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق منتصر الزعبي، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمستشارين في البلدين.