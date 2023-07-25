السوداني يؤكد عزم الحكومة على تصفير حرق الغاز المصاحب

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل الرئیس التنفیذي لشركة (جي إي) للطاقة إریك غراي والوفد المرافق له، بحضور وزير الكهرباء وعدد من المستشارين"، مبينا ان "وفد شركة (جي إي) ضم المدير المالي للشركة یوشیتو موراكامي، والرئيس التنفيذي لفرع الشركة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط جو أنيس، والمدير المالي الرئيس للشركة تشارلز ماسوريل، ورئيس فرع الشركة في العراق".وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "قطاع الكهرباء يحظى بالأولوية بالنسبة للحكومة، بجميع قطاعات نقل الطاقة، والتوزيع، بالإضافة إلى الإنتاج"، داعياً الشركة إلى "التعاون مع وزارة الكهرباء في تلبية احتياجات القطاعات المذكورة".ووجّه "بالعمل على الإسراع في استكمال أعمال الشركة للدورات المركبة؛ من أجل زيادة إنتاج الطاقة دون الحاجة إلى المزيد من الوقود".وجرى، خلال اللقاء أيضاً، البحث في قطاع استثمار الغاز، حيث أكد رئيس الوزراء "عزم الحكومة على تصفير حرق الغاز المصاحب، والاستفادة منه في مشاريع إنتاج الطاقة والصناعات التحويلية الأخرى".من جانبه عرض وفد الشركة المشاريع التي تقوم بتنفيذها في العراق، خاصة في مجال إنتاج الطاقة، وأكد رئيس الشركة "الالتزام بتنفيذ عقود الصيانة الموقعة مع وزارة الكهرباء، لتحسين المنظومة الكهربائية وتطوير عملها".