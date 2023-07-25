الحلبوسي والخصاونة يؤكدان أهمية تنفيذ الاتفاقات العراقية الأردنية المشتركة

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل رئيسَ الوزراء الأردني بشر الخصاونة، والوفد الوزاري المرافق له".وأضاف البيان ان "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية تنفيذ الاتفاقات للجنة العراقية الأردنية المشتركة للتعاون في عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، منها في مجال الصناعة والطاقة والربط الكهربائي والزراعة والبيئة والصحة والتعليم، والتعاون الأمني بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التعاون بين مجلس النواب العراقي والأردني وتنسيق المواقف في المحافل العربية والإقليمية والدولية".وأكد رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، على "دعم السلطة التشريعية في العراق للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين، وتحقيق التكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين"، مثمناً "دور جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز أسس التعاون في المجالات كافة".من جهته، عبَّر رئيس الوزراء الأردني عن "حرص بلاده على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين على المستويات كافة، ناقلاً تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الحلبوسي، كما أشاد بحالة الأمن والاستقرار التي يشهدها العراق، والتي تعد عاملاً أساسياً للتنمية والازدهار".