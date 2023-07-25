الحلبوسي وطالباني يؤكدان على حل المشاكل العالقة على أساس الدستور

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل رئيسَ الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، والوفد المرافق له؛ لبحث الأوضاع السياسية في البلاد، وأهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها، والتأكيد على أهمية الحوار والتنسيق لحل المشاكل العالقة على أساس الدستور".كما ناقش اللقاء "موضوع الانتخابات المحلية وانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، وأهمية دعم المفوضية لاستكمال تلك الاستحقاقات الدستورية".