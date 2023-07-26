رئيس الجمهورية يدعو السفراء الى تشجيع الشركات الاوربية للاستثمار في العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير، استقبل في قصر بغداد، رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الأوروبية المعتمدة في العراق، إذ رحب الرئيس بالحضور"، مشيرا إلى "العلاقات التي تجمع العراق مع البلدان الأوروبية وكذلك مع باقي أنحاء العالم، والحرص على إقامتها على أسس متوازنة إقليميا ودوليا تستند على التعاون والاحترام والعمل المشترك في مختلف المجالات".ولفت رشيد إلى "الاستقرار الأمني الذي يشهده البلد، بما يساعد على الارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين"، معبرا عن "الأمل في نقل الصورة الحقيقية عن التطورات الإيجابية التي يشهدها العراق".وأضاف أنه "بعد إقرار الموازنة العامة سيشهد العراق قريبا حملة إعمار وبناء لإعادة تأهيل البنى التحتية وتنفيذ برنامج الحكومة، حيث من المؤمل أن تشهد المرحلة المقبلة تطورا في قطاعي الكهرباء والخدمات"، مشيرا في هذا الصدد إلى "ضرورة أن يقوم السفراء بتشجيع الشركات للقدوم الى العراق والاستثمار في المشاريع الحيوية".وأكد رئيس الجمهورية أن "التطاول على المصحف الشريف عمل مدان وليس له علاقة بحرية الرأي والتعبير"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية اتخذت إجراءات لضمان أمن وسلامة السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق".وأشار البيان الى ان "اللقاء تناول شرحا عن الدواعي لسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 غير الدستوري، والتأكيد على أن المذاهب والديانات في البلد على نفس المستوى وهي جزء محترم من المكونات الكريمة للشعب العراقي".واستمع رشيد إلى "العديد من الملاحظات والقضايا التي جرت مناقشتها من قبل أعضاء البعثات الدبلوماسية الأوروبية الذين عبروا عن سعادتهم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية"، مؤكدين "دعم بلدانهم للعراق وأمنه واستقراره ورفاهية شعبه، والتطلّع لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة ويرسخ السلام والازدهار".