رشيد وطالباني يؤكدان ضرورة حل المسائل العالقة بين حكومتي المركز والاقليم

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الأربعاء 26 تموز 2023 في قصر بغداد، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والوفد المرافق له".وأضاف البيان انه "جرى، خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتم التأكيد على ضرورة حل المسائل العالقة وفقا للدستور والقانون وعبّر الحوار الجاد والبنّاء بين الأطراف السياسية، وتعزيز الجهود الرامية إلى الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز، كما تم الحديث عن الجهود التي تواصلها رئاسة الجمهورية من أجل اتمام المستلزمات التشريعية ذات الصلة بتنفيذ المادة(140) من الدستور".وأشار الى انه "تم التأكيد أيضا على دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وبما يوفر الخدمات الضرورية للمواطنين ويؤمن الحياة الكريمة لأبناء الشعب العراقي بمختلف مكوناتهم وانتماءاتهم".وتابع البيان، "كما جرت مناقشة الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات برلمان إقليم كردستان وضرورة تقديم الدعم والإسناد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في هذا الشأن وبما يضمن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تلبي رغبة العراقيين في اختيار ممثليهم".