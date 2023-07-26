السامرائي وطالباني يبحثان مستجدات الساحة السياسية و "حلحلة الإشكالات"

وذكر بيان لمكتب السامرائي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل طلباني، في مكتبه ببغداد، اليوم، وبحث معه مستجدات الساحة السياسية".ونوّه السامرائي إلى "اهمية دعم جهود حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تنفيذ الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي"، مؤكداً على "إدامة الحوارات بين الاطراف السياسية كافة لحلحلة الإشكالات وتعزيز الاستقرار والامن".