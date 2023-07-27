جريدة الوقائع العراقية تنشر بيان تصحيح قانون الموازنة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيو، ان "العدد (4729) من جريدة الوقائع العراقية تضمن صدور بيان تصحيح صادر عن رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية".واضاف، ان "التصحيح بشأن قانون الموزانة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (13) لسنة 2023 للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)".يذكر أن جريدة الوقائع العراقية نشرت، الاثنين (26 حزيران 2023)، قانون الموازنة الثلاثية، الذي صوت عليه البرلمان في الـ12 من الشهر نفسه.