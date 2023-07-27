المالكي يعزي رئيس دولة الامارات بوفاة شقيقه

وقال المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، قدم تعازيه لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان بوفاة شقيقه الشيخ سعيد بن زايد ال نهيان".وكان رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أدى ظهر اليوم الخميس، صلاة الجنازة على جثمان شقيقه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، وذلك في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.