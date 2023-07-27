العزم يعلن اكتمال قائمة مرشحيه في بغداد

وذكرالتحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " رئيس التحالف مثنى السامرائي التقى بالمرشحين في بغداد, واطلع على المنهاج الخاص بهم, والذي يهدف للارتقاء بالعاصمة, وتقديم الخدمات الخاصة بها, واعادة بغداد الى ما كانت عليه "عاصمة للثقافة العربية والاسلامية".وأبدى السامرائي تفاؤله، بحسب البيان، "بالمنهاج الذي قدمه المرشحون والذي يؤمن بالعملية الديمقراطية، والتنافس الانتخابي النزيه بين الأحزاب، وهو عمل يزين العرس الانتخابي ".وأشاد رئيس تحالف العزم "بمرشحيه وبرامجهم الانتخابية لكونها من أهم الآليات المهمة لتعريف الجمهور بفكرها عموماً ونظرتها إلى الأحداث التي تجري على الساحة خصوصاً، إذ تُبين هذه البرامج طبيعة ما سوف يقوم به تحالف العزم على المستوى السياسي والاقتصادي والخدمي بعد الانتخابات خدمة للوطن والمواطن".