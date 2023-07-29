واشنطن تؤكد: لم نفرض عقوبات على مصارف عراقية

وقالت رومانوسكي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، "شاركت امس بمكالمة بين وزارة الخزانة الامريكية والبنك المركزي العراقي حول الاجراءات الامريكية الاخيرة بتقيد 14 بنكا عراقيا من خدمات الدولار بعد مخاوف تتعلق بغسيل الأموال".وأضافت: "اتخذ البنك المركزي العراقي الإجراءات المناسبة والسريعة. لم يتم فرض عقوبات على أي من البنوك العراقية. سنواصل عملنا لتحسين الامتثال لأنظمة AML/CFT ورقمنة الاقتصاد العراقي مع شركائنا في البنك المركزي".