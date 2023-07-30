مفوضية الانتخابات تقرر تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية

السومرية نيوز – محليات



أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، تمديد فترة تسجيل التحالفات إلى السادس من شهر آب المقبل، فيما أشارت إلى أن هذا الموعد هو آخر مدة للتمديد.

وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي، إن "مجلس المفوضين قرر تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية الأحد المقبل الموافق السادس من آب"، بحسب الوكالة الرسمية.



وأضافت أن "هذا التمديد هو نهائي لفسح مجال أوسع للمشاركة في الانتخابات المقبلة".