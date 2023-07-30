العراق والكويت يؤكدان على ضرورة إيجاد تفاهمات مُرضية بشأن المسائل العالقة

وذكر بيان لمكتب رشيد ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل في قصر بغداد، وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الصباح والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين".ونقل وزير الخارجية الكويتي، "تحيات أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح إلى الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، فيما حمّل رشيد، الوزير تحياته وتقديره إلى أمير دولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق".وأكد الرئيس "أهمية توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين وتعزيز التفاهم والتعاون البنّاء وبما يحقق المصالح المشتركة وتشجيع فرص الاستثمار والتجارة، مع ضرورة مواصلة التنسيق المشترك والعمل معاً لإيجاد تفاهمات مُرضية بشأن المسائل العالقة والوصول إلى حلول حاسمة تسهم في بناء مستقبل زاهر".وقال رئيس الجمهورية: "نحن مهتمون بإنجاح جميع المساعي الرامية لتثبيت الأمن والاستقرار اللازمين لمواصلة العمل والبناء".من جانبه، أعرب وزير الخارجية الكويتي، عن "سروره للإنجازات التي تحققت في العراق، وثقته في وصول العراق إلى بر الأمان والاستقرار والرفاهية".وأضاف الوزير أن "المحادثات مع وزارة الخارجية كانت مثمرة، وعلاقاتنا متينة وقوية وستكون أفضل وستشهد إنجازات كبيرة، مشيرا إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والتطلّع لتعزيزها في مختلف المجالات".