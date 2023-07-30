السوداني يتلقى رسالة خطية من نظيره الكويتي

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل، وزير خارجية دولة الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح، وشهد اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتوطيد الأواصر في مختلف المجالات، وزيادة مستويات التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية وعلى مستوى القطاع الخاص، وفرص التبادل بين رجال الأعمال".وأكد السوداني، "توافر الرغبة الجادة في تجاوز الملفات العالقة بين البلدين، بالشكل الذي يحفظ مصالح الشعبين والبلدين، مشيراً إلى مضيّ الحكومة العراقية في العمل المشترك مع البلدان الشقيقة والمجاورة لضمان المصالح المشتركة".من جانبه، نقل الوزير الكويتي إلى السوداني رسالة خطّية من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، تتعلق بآفاق العمل المشترك بين البلدين، ورغبة الكويت في التواصل المثمر مع العراق، وتعزيز العلاقات والشراكة لما فيه مصالح البلدين الشقيقين، وفق البيان.